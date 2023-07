Formula Uno, l'AlphaTauri silura Nyck De Vries. A Faenza torna Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo torna a Faenza. L'australiano, che aveva già corso per il team manfredo quando si chiamava Toro Rosso, subentrerà a Nicky De Vries a partire dal prossimo Gran Premio d'Ungheria. "Sono molto lieto di dare il bentornato a Daniel nel team - ha commentato Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri -. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e diretta. Anche il team trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto Gran Premi di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

"Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull", le parole di Ricciardo. De Vries paga lo scarso feeling con la AT04, una monoposto nata male e che nel corso dell'anno ha regalato poche soddisfazioni alla scuderia di Faenza. Il miglior risultato è stato il 12esimo posto nel Gran Premio di Monaco. L'olandese era stato ingaggiato dopo l'exploit nel Gran Premio d'Italia nel 2022: 2 punti arpionati grazie al nono posto ottenuto con la Williams, gareggiando al posto dell'indisposto Alexander Albon.