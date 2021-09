Fra salite e discese si corre il Giro podistico della Serra

Partenza e arrivo in piazza Bernardi a Castel Bolognese. La corsa vedrà in gara oltre 400 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna

Si corre domenica la quarantanovesima edizione del “Giro podistico della Serra”, corsa competitiva di 14,4 chilometri con partenza e arrivo in piazza Bernardi a Castel Bolognese. La corsa regionale, omologata dalla Federazione italiana di atletica leggera, è organizzata dall’associazione sportiva Podistica Avis Castel Bolognese e presenta un percorso misto collinare aperto a tutte le categorie maschili e femminili. La partenza della corsa, prevista per le ore 9.30, vedrà in gara oltre 400 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna.

“Il ‘Giro della Serra’ è una gara molto amata dai podisti della nostra regione, perché presenta un percorso misto, con salite, discese e tratti in sterrato. Quest’anno, per motivi di organizzazione e controllo degli accessi al percorso e alla zona di partenza e arrivo, abbiamo dovuto cancellare dal programma le corse collaterali non competitive, ma siamo comunque felici di dare a Castel Bolognese questo segnale di ritorno alla normalità“, spiega Riccardo Giannoni, presidente dell’associazione Podistica Avis.