Futsal, dopo la sconfitta la Mernap Faenza vuole tornare a vincere contro Rimini

La Mernap Faenza ritorna tra le mura amiche del PalaCattani dopo essersi lasciata alle spalle il primo ko della stagione sul campo del Città del Rubicone. Una sconfitta che non ha influito in modo grave sulla classifica se non nell’aver diminuito di qualche punto il vantaggio sulle inseguitrici, che potrebbe essere di sei punti qualora il Gatteo dovesse battere la Polisportiva 1980 Bertinoro nel recupero di martedì 15 marzo. Il pensiero dei faentini tuttavia è tornare quanto prima alla vittoria. L’occasione sarà ghiotta sabato pomeriggio alle 15 quando in città arriveranno i Dragons Rimini, formazione in lotta per evitare i play out. Proprio per questo motivo però, non si tratterà di una gara da prendere sotto gamba.

"Contro il Città del Rubicone ci siamo resi conto che se si commettono errori dovuti alla mentalità si perdono le partite – afferma l’allenatore Francesco Ghera – e deve servirci da lezione per questo finale di stagione. Per tre volte siamo andati in vantaggio senza riuscire a mantenerlo, facendoci poi sorprendere dall’aggressività dei nostri avversari. Questa sconfitta deve darci ancora più stimoli per rialzare subito la testa e per ritrovare immediatamente la vittoria. Dobbiamo riprendere il nostro percorso quanto prima. Tutti noi abbiamo un obiettivo ben chiaro da raggiungere e sono certo che non lo perderemo di vista: dobbiamo riscattarci, a cominciare dalla partita con i Dragons Rimini, una squadra che corre e che non molla mai fino all’ultimo secondo. Sarà un bel banco di prova per riprendere la marcia. Dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti”.

Futsal femminile

Ci sono ancora gare da recuperare nel campionato di calcio a cinque CSI femminile e c'è ancora tanto da dimostrare per la Mernap Faenza, reduce da una sconfitta per 3-6 contro il Romagna Women. Le manfrede di coach Bendandi in avvio di gara hanno ben tenuto testa alle dirompenti avversarie, con il quintento composto da Rebeggiani, Banzola, Gorlato, Reggidori e Calderoni che ha ben figurato soprattutto in fase di contenimento. Purtroppo però i piani sono stati rovinati al 5' quando un pasticcio difensivo sul tiro del pivot gialloblu Giovanardi ha causato un fortuito autogol. Le manfrede non si sono abbattute ed hanno riequilibrato il risultato grazie ad una pregevole conclusione di Chiara Calderoni all'incrocio dei pali. Nei cinque minuti successivi però la formazione ospite ha trovato un doppio vantaggio, prima con Giovanardi e poi con Lanotte. Nel prosieguo della prima frazione nonostante diverse occasioni create da ambo le parti il risultato non è cambiato, e sul punteggio di 1-3 le squadre sono andate al riposo.

Nella ripresa la Mernap ha provato a cambiare registro ma al 7' ancora Lanotte ha portato il Romagna sull'1-4. Le rossonere poi hanno coraggiosamente continuato a lottare su ogni pallone e al 10' Denise Bresciani ha scatenato gli applausi dei presenti accorciando le distanze. Un gol che tuttavia non è bastato per la rimonta, così come non è bastata l'ottima prestazione del portiere Rebeggiani, decisiva più di una volta per evitare il dilagare del Romagna. Le ospiti comunque sono riuscite a mettere a segno altri due gol poco oltre la metà del secondo tempo con Callisesi (16') e ancora con Giovanardi (17').

Prima del fischio finale in ogni caso, la Mernap è riuscita a realizzare il terzo gol della partita e il 15° stagionale della formazione femminile grazie ad un'incursione di Giada Gorlato che dalla sinistra ha realizzato a fil di palo con potenza e precisione. Da sottolineare che le faentine non segnavano 3 gol dalla prima giornata e questo è ciò che più conforta in vista delle prossime sfide.