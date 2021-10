Futsal femminile, esordio vincente per la neonata Mernap Faenza

Ancora un esordio vincente per la Mernap Faenza. La neocostituita squadra femminile ha infatti debuttato mercoledì sera alla palestra delle scuole ‘Bendandi’ di Granarolo aggiudicandosi la prima partita del campionato CSI contro la Pol. 1980. Le manfrede, guidate e supportate in panchina da Sara Sangiorgi, Renato Bendandi e Carlo Pezzi, nei primi minuti sono andate in svantaggio ma col trascorrere del cronometro, grazie ad una gran prestazione del collettivo hanno prima rimontato e poi messo in ghiaccio la partita segnando ben cinque gol. In particolare hanno aggiunto il proprio nome al tabellino dei marcatori Chiara Calderoni (2), Andrea Pezzi (2) e Federica Reggidori ma più in generale tutte le giocatrici si sono ben comportate dando vita ad una prestazione grintosa che è valsa gli applausi del pubblico presente.

Tra gli spettatori oltretutto era in tribuna il presidente della società Filippo Merenda che ha così commentato: "Siamo molto contenti di aver finalmente assistito alla ‘prima’ ufficiale della Mernap Faenza femminile - ha spiegato -. Si tratta di un progetto che ci sta molto a cuore e speriamo che il mercoledì sera a Granarolo diventi una tappa fissa per tutti gli appassionati di calcio a cinque del territorio. La squadra oltretutto è forte, quest’anno ci sarà da divertirsi". La prossima partita delle rossonere è in programma giovedì sera alle 21,00 a Rimini. Al Garden Sporting Center la squadra faentina sarà ospite del Beverly Hinps.

Mernap Faenza Femminile: Miriana Rebeggiani (96), Sara Sangiorgi (98), Denise Bresciani (82), Catia Gattella (89), Chiara Calderoni (97), Andrea Pezzi (03), Elena Gallina (75), Magdalena Banzola (91), Marika Cornacchia (82), Giada Gorlato (00), Federica Reggidori (85), Federica Belosi (80), Michela Luccia (80), Marilia Carriero (97), Melanie Baldassarri (93), Manuela Cricca (80), Antonietta Sgambati (80), Veronica Modelli (89).