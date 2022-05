Futsal, Francesco Ghera rinnova: sarà ancora l'allenatore della Mernap Faenza

In casa Mernap Faenza si è concluso molto rapidamente il periodo di festeggiamenti per la vittoria della serie C2 e la conseguente promozione al campionato di serie C1 di calcio a cinque. La dirigenza rossonera infatti aveva immediatamente iniziato, ancora prima che la squadra disputasse l’ultima gara stagionale, la pianificazione e la programmazione della prossima stagione sportiva. E come per lo scorso anno il Presidente Filippo Merenda e il Direttore Sportivo Federico Mazzoni hanno deciso di convocare il tecnico della prima squadra Francesco Ghera per sottoporgli il rinnovo contrattuale. L’incontro è stato breve e proficuo data la volontà di entrambe le parti di proseguire il rapporto.

"Siamo molto felici del prolungamento del contratto di mister Ghera - ha sottolineato il presidente Merenda -, il prossimo anno affronteremo una categoria difficile e per questo noi contiamo molto sulle qualità del nostro allenatore. La trattativa è durata pochi minuti perchè abbiamo le stesse vedute e gli stessi obiettivi quindi il rinnovo è stato molto semplice".

Per Ghera sarà quindi la terza stagione consecutiva alla guida della squadra rossonera. Subentrato in panchina nella stagione 2019/2020 per il finale di campionato in serie D, l’allenatore romano è stato confermato anche per la stagione 2020/2021 non disputata per covid, e per la stagione 2021/2022 in cui i faentini hanno vinto il campionato di serie C2 raggiungendo così la serie C1.

"Sono contento di aver rinnovato anche per il prossimo anno - ha detto mister Ghera -, soprattutto perchè questa è una società con ambizioni e stimoli alti. Inoltre ho creato un bellissimo rapporto in questa società perchè è formata da persone vere, con valori. Difficile quindi non andare d’accordo e rispettarsi a vicenda con tali presupposti. La Mernap per me è casa. Per la prossima stagione mi aspetto di riuscire a creare un gruppo ancora più ambizioso e ancora più attaccato alla maglia. Credo che la società mi aiuterà a costruire una squadra composta da ragazzi di sani principi che abbiano voglia e dedizione per il lavoro. Questa è la ricetta per potersi giocare qualsiasi partita".

Ghera, nato a Roma nel 1977, è un allenatore di calcio a cinque iscritto ai ruoli del settore tecnico FIGC. Prima dell’esperienza in Mernap Faenza, con cui ha vinto un campionato di serie C2 (2021/2022), aveva guidato per alcuni anni l’Erba 14 Riolo Terme centrando un prestigioso piazzamento nei playoff promozione alla serie C1. Il tecnico, annovera inoltre tra le proprie esperienze anche una stagione nelle giovanili del Massa Lombarda Calcio, e in passato ha allenato anche il Cotignola calcio a cinque in serie C2 e il Futsal Club Castello in serie C1 (2014/2015) , raggiungendo la categoria attraverso la vittoria del campionato di serie C2 (2013/2014).