Futsal, la Mernap Faenza festeggia la vittoria del campionato: ko indolore

La Mernap Faenza saluta la serie C2 con una sconfitta indolore. Al Palacattani contro il Sassoleone, i manfredi concludono la propria stagione incassando il quarto stop stagionale ininfluente ai fini della classifica. Una partita quindi dal sapore amichevole nonostante i ritmi di gioco elevati e la volontà delle due squadre di fare bella figura, conclusasi 3-4 per gli imolesi.

Occhi puntati tuttavia sul campo soprattutto dopo il triplice fischio quando i rossoneri sono stati a lungo applauditi dal pubblico presente e si sono lasciati andare all'esultanza finale condita da scatti celebrativi ed immancabili brindisi.

"E' stata una stagione lunga, inizialmente facile poi ci siamo complicati la vita - ha sottolineato il DS Federico Mazzoni al termine della partita conclusiva -, una battuta d'arresto mentale dal quale siamo riusciti a venire fuori in modo eccellente. Avevamo grandi ambizioni all'inizio della stagione e siamo riusciti a confermarle ottenendo un traguardo prestigioso come la vittoria del campionato".

Sul futuro Mazzoni non si è voluto sbilanciare evidenziando però che «Abbiamo già iniziato a pianificare la prossima stagione in serie C1, ma in questo momento posso solo dire che l'allenatore Francesco Ghera sarà ancora alla guida della squadra».

Nel dopogara anche il tecnico si è congratulato con la propria squadra. "Gli obiettivi di inizio campionato li abbiamo centrati, mi complimento per questo con i ragazzi e la società - ha detto mister Ghera -. Non ho mai pensato che l'obiettivo sarebbe sfumato perchè siamo un grande gruppo e una grande squadra, infatti nel momento più difficile ci siamo uniti trovando la forza per aggiudicarci la competizione. Di questo sono molto contento".