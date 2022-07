Futsal, la Mernap si rinforza: dalla serie B arriva Gardi

Il primo colpo della Mernap Faenza si chiama Lorenzo Gardi. A pochi giorni dall’inizio del periodo trasferimenti, con una nota sul proprio sito internet la società manfreda di calcio a cinque ha annunciato il raggiungimento di un accordo annuale con l’esperto laterale offensivo classe ’95 proveniente dal Russi di serie B. Per la società manfreda si tratta della prima incursione finalizzata a rinforzare la rosa che in questa stagione disputerà il campionato regionale di serie C1, e probabilmente non sarà l'ultima. Nella giornata di mercoledì Lorenzo Gardi ha incontrato il presidente dei faentini Filippo Merenda, il ds Federico Mazzoni e il direttore generale Nicola Napoletano.

"Sono molto contento di aver firmato per la Mernap - ha confidato Gardi da neo giocatore rossonero - ho aspettative molto alte per questa stagione. Il mio obiettivo è aiutare la squadra quindi vorrei integrarmi da subito al gruppo. Guardando il livello del roster ho pochi dubbi, sono convinto che disputeremo un ottimo campionato".

Per il laterale lughese la Mernap sarà la nona società in carriera. Cresciuto calcisticamente nell’U.S. Russi Calcio oltre a quella arancionera ha vestito le maglie di: San Patrizio, Bagnacavallo, C.M. Conselice, Pol. Reno, Reda, San Pancrazio e Savarna, giocando diversi anni in Promozione. Nel 2018/2019 il giocatore ha fatto ritorno al Russi e con la formazione di calcio a cinque nel ruolo di laterale ha preso parte alla cavalcata dalla C2 alla serie B nazionale. Al termine della scorsa stagione, in cui il Russi ha disputato i playoff promozione in serie A2, si è svincolato e ieri ha firmato con la Mernap Faenza.

I vertici della società faentina, prima di annunciare l’arrivo di Gardi, avevano confermato il rinnovo del tecnico Francesco Ghera, ed inoltre avevano portato a termine le trattative con il capitano Andrea Caria, i laterali Yassine Maski e Constantin Albu nonchè il pivot italo-marocchino Abdessamad Zin Dine, i quali vestiranno ancora la maglia rossonera. Porte aperte anche in uscita in quanto il pivot Nicola Venturelli, in forza alla Mernap dal 2019 è stato svincolato e si accaserà autonomamente in un’altra società.