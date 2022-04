Futsal, Menarp a un passo dalla promozione: serve una vittoria nel derby contro Erba

Ad un passo dal traguardo. La Mernap Faenza potrebbe festeggiare la prestigiosa e storica promozione in serie C1 sabato pomeriggio al termine del derby contro l’Erba 14 Riolo Terme (ore 15.30 alla palestra dell’Istituto Alberghiero). La sfida contro l’Alfonsine di due settimane fa infatti ha visto i faentini vincere 8-3 nel campo neutro di Forlì ma la contemporanea vittoria della Rossoblu Imolese sul Gatteo ha rimandato i festeggiamenti della formazione di mister Francesco Ghera, che ha così mantenuto i 5 punti di vantaggio a due giornate dal termine. Venerdì scorso poi, nella sfida di coppa, la Mernap non è riuscita a vincere contro lo stesso Gatteo, subendo quindi l’eliminazione dalla competizione (5-3 il risultato finale). Archiviata quindi la questione coppa, la Mernap ora si dedicherà solamente al campionato a cominciare dalla trasferta di Riolo Terme.

Non sarà tuttavia una partita facile, visto che l’Erba è in lotta per la salvezza ed è distante 5 punti dalla zona playout, un appello al quale certamente i riolesi vorranno ricorrere per non cadere nella retrocessione diretta in serie D. Se ai faentini quindi basta un punto per aggiudicarsi la vittoria del torneo, ai riolesi ne serviranno almeno 3, sperando inoltre in un risultato positivo del Città del Rubicone che contemporaneamente sfiderà il Sassoleone a Imola.

Sempre sul piano degli incroci, la Mernap potrà inoltre aggiudicarsi il campionato anche in caso di sconfitta, a patto che l’Alfonsine in casa, si aggiudichi la vittoria o pareggi nella gara contro la Rossoblu Imolese.

Guai però a sentirsi già promossi, perché la storia dello sport insegna che molte vittorie sono sfuggite a pochi passi dal traguardo. Durante la settimana coach Francesco Ghera ha per questo mantenuto altissima la concentrazione del gruppo in vista del match più importante della stagione. "Sabato dobbiamo chiudere i conti e vincere il campionato – ha sentenziato l’allenatore -. Sappiamo che affronteremo una squadra motivata in cerca di punti per conquistare la salvezza, ma le nostre motivazioni dovranno essere superiori a tutto per ottenere gli ultimi punti che mancano per la certezza matematica. Inoltre bisogna vincere anche perché la stagione è stata lunga e faticosa e tutti noi iniziamo a sentire la stanchezza fisica e mentale".

Classifica: Mernap Faenza 39; Rossoblu Imolese 34; Gatteo Calcio a 5 e Onlysport Alfonsine 28; Città del Rubicone San Mauro Pascoli 24; Dragons Rimini e Futsal Bellaria 20; Polisportiva 1980 Bertinoro 16; Sassoleone 14; Erba14 Riolo Terme 9.