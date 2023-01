Futsal, il Russi espugna Ancona e tenta la prima fuga della stagione. Romagnoli a +6 sul Recanati

Futsal Ancona vs Russi: il finale dice 2-5. I romagnoli provano la prima fuga della stagione e si portano a +6 sul Recanati e a +7 sulla Ternana. Match combattuto e ben giocato da entrambe le squadre, Futsal Ancona ordinato in fase difensiva e Russi che prova fin dai primi minuti a fare la partita. Fuentes e Garbin vanno vicinissimi al goal, poi tocca a Priori scaldare le mani a Masetti.

All'8° bomber Babini porta in vantaggio gli ospiti su assist delizioso del solito Fuentes. Al 14' il Futsal Ancona pareggia con Piersimoni, gli ultimi minuti della prima frazione sono di marca Marchigiana ma la difesa del Russi resiste fino alla sirena. Sul punteggio di 1 a 1 si va all'intervallo.

La ripresa parte con una ghiottissima occasione per Martinez poi al 2' minuto di nuovo Babini segna il momentaneo 2 a 1. Al 4' Martinez si gira a centro area e trafigge l'estremo difensore ospite. Da qui sale in cattedra Matteo Spadoni, all'8' segna il 3-2 per i ragazzi di mister Bottacini, poi gestisce la ripartenza che porta Celiento (primo goal in questa stagione) in rete, 4-2 e infine su portiere di movimento dei padroni di casa disegna una parabola perfetta dalla propria area segnando il 5-2 per gli ArancioNeri. Nel complesso una bella gara, ora il Futsal Ancona dovrà rialzare la testa perché questa sconfitta li porta a perdere il podio della classifica.

Il Russi martedì sarà impegnato tra le mura amiche in coppa Italia contro la Generali Ternana. Sabato per la terza giornata di campionato ospiterà l'Eta Beta Fano. Futsal Ancona invece avrà il doppio impegno contro Recanati, mercoledì in coppa e sabato in campionato.