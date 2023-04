Ginnastica artistica, 4 ori per le ragazze dell'Edera Ravenna

Ancora soddisfazioni per l'Edera Ravenna. Si è svolta sabato a Cesena la prova finale per i massimi campionati individuali Gold Allieve regionali di ginnastica artistica. L'Edera Ravenna con 4 atlete in 3 categorie su 4 (assenti in una sola categoria per infortunio) conquista 4 splendidi ori. Nella categoria L1 oro a Serena Randi e un ottimo ottavo posto su 19 di Rebecca Dell'Aquila (in crescita e soprattutto rientrata all'ultimo dopo una settimana di stop.) Nella categoria L2 oro a Camilla Riva ormai una garanzia di continuità (assente qui, Elisabetta Benini complice infortunio). Nella categoria L3 doppio oro a Emma Belogi, sia nel programma base che in quello avanzato, che prosegue nella sua crescita.

"Grandi bimbe e grande la direttrice tecnica Andrini Simona, che ancora una volta stanno dimostrando una crescita sana e costante" commentano dalla dirigenza. Essendo l'ultima prova di campionato si è potuto procedere anche alla proclamazione dei titoli regionali. L'Edera Ravenna continua la sua marcia e il suo grande percorso intrapreso portando nella sua bacheca grandi risultati. Nella categoria L1 Serena Randi è vicecampionessa regionale. Nella categoria L2 sono invece campionessa Camilla Riva e vicecampionessa Elisabetta Benini. Nella categoria L3 è campionessa Emma Belogi (dato dalla somma del programma base e programma avanzato). In L4 bronzo per Nicole Simoni (assente per leggero infortunio, ma presente per Napoli). Tutte le ginnaste sono passate alla fase Nazionale che si svolgerà a Napoli dal 12 al 15 maggio.