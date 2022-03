Ginnastica artistica, 4 podi per le 4 ragazze dell'Edera Ravenna

Domenica si è disputata a Cesena l'ultima prova del campionato individuale gold allieve di ginnastica artistica. Le 4 atlete in gara dell'Edera Ravenna confermano ancora una volta la loro crescita. In categoria L1 vince la medaglia d'oro Camilla Riva ed è d'argento Elisabetta Benini. Si confermano praticamente appaiate nella classifica finale di Campionato (le migliori due prove su tre) ma a posizioni invertite. Si laurea infatti campionessa regionale Elisabetta Benini.

In L2 conferma la sua continua crescita Emma Belogi che conquista sia la medaglia d'argento di giornata sia quella del campionato. In L3 grande risultato anche per Nicole Simoni. Dopo un anno di rincorse e conferme mantiene alto il proprio punteggio, conquistando anche lei sia per la giornata di gara sia per il finale di campionato una meritatissima medaglia di bronzo.