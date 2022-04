Ginnastica artistica, Conselice ospita i campionati TeamGym: attesi 400 atleti da tutta Italia

Lo sport agonistico a livello nazionale arriva a Conselice. Sabato 2 e domenica 3 aprile si svolgeranno al Palazzetto i campionati TeamGym organizzati dalla Società Ginnastica Artistica di Voltana. L’evento è atteso dagli appassionati e dagli addetti ai lavori dopo il rinvio nel 2020 e la successiva sospensione delle attività. Quattrocento atleti da tutta Italia si contenderanno il podio per le categorie giovanili dagli 8 fino ai 17 anni L1, L2, L3, L4 e L5. Tutti i partecipanti verranno comunque premiati con una medaglia. Con questa tappa del circuito nazionale gli atleti si classificheranno per la finale di Cesenatico prevista il 21 e 22 maggio.

All’evento, patrocinato dal Comune di Conselice, parteciperà anche l’amministrazione comunale con i saluti istituzionali. "È un’iniziativa molto importante per Conselice che accoglierà atleti, tecnici, accompagnatori e genitori offrendo una degna ospitalità – ha dichiarato l’assessore allo sport, Raffaele Alberoni -. Rivolgiamo un ringraziamento alla Società Ginnastica Artistica di Voltana, alla sua Presidente Daniela Geminiani e al suo staff per aver scelto Conselice e il suo palazzetto, così come alla Società Ghepard che gestisce gli impianti sportivi e li ha messi a disposizione".