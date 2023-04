Ginnastica artistica, due ori per le atlete faentine

Domenica presso la palestra Renato Serra di Cesena, si è svolta la 2° prova regionale del campionato Individuale Silver LE di ginnastica artistica femminile. Per il Club Atletico Faenza sono scese in campo gara le ginnaste junior. Nella categoria Junior 1 (2010) si è imposta Emma Serasini, mentre Giada D'Antonio si è classificata al settimo posto. Nella categoria Junior 2 (2009) vittoria per Sara Cerino che porta a termine quattro ottime prove senza errori. Prossima tappa le finali nazionali in programma a Rimini.