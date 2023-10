Ginnastica artistica, Isabella Merendi al Campionato individuale gold junior senior

Si è svolta sabato 7 ottobre la prima prova regionale del Campionato individuale gold junior senior di ginnastica artistica. Isabella Merendi, ginnasta veterana di Edera Ravenna, ha gareggiato ad Arcore poiché quest'anno è stata tesserata per la Ginnastica Pavese, società lombarda. Conduce un'ottima gara anche se ancora con alcuni attrezzi con elementi semplificati e conquista un bellissimo bronzo nella specialità trave su un totale di 20 ginnaste. A volteggio sfiora il podio e si aggiudica il quarto posto mentre a corpo libero si classifica quinta. Ora si torna al lavoro per migliorarsi ancora per il ripescaggio nazionale.