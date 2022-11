Ginnastica artistica, l'atleta dell'Edera vola in finale per la trave e il volteggio

Si è svolto domenica 13 novembre a Padova il ripescaggio Nazionale Gold junior senior di ginnastica artistica. Isabella Merendi, ginnasta cat. Senior 2 della società Edera Ravenna con il terzo miglior punteggio in assoluto a trave, su un totale di 56 ginnaste, si qualifica per la Finale che si svolgerà sempre a Padova il primo weekend di dicembre. Isabella guadagna anche l'accesso alla finale nella specialità volteggio, svolgendo due buoni salti e piazzandosi terza tra i 5 posti disponibili per le specialiste. Grandissima soddisfazione per la società e per l'istruttrice Andrini Simona.