Ginnastica artistica, l'Edera Ravenna sfiora il podio a Rimini

Esordio promettente per le ragaze dell'Edera Ravenna. Si è svolta sabato a Rimini la gara di ginnastica artistica gold di serie C, dove la squadra ravennate trova un buon quarto posto, a pochissimi punti dal podio per società Edera. La squadra composta da Isabella Merendi, Giorgia Morghenti, Eleonora Biferali, Sofia Brocchi ed Emma Gubbiotti (queste ultime ginnaste inserite nel gruppo grazie all'importante collaborazione con la società di Civitavecchia), complice l'emozione, non è riuscita ad esprimersi al meglio evidenziando però ancora margini di miglioramento. La società e la direttrice tecnica Simona Andrini confermano la soddisfazione per il cammino intrapreso e si rimettono al lavoro per le prossime tappe.