Ginnastica artistica, le senior dell'Edera conquistano il secondo posto nel campionato gold

Domenica a Cumiana (TO) si è svolta la prima prova del campionato Gold di Teamgym. Il team senior dell'Edera Ravenna, composto da Angela Casadio, Arianna Conti, Elisa Fabbri, Marta Filippi e Caterina Gerardi, ha esordito per la prima volta nel livello D, conquistando un ottimo secondo posto e dimostrando di avere grandi possibilità di miglioramento.

Tanta soddisfazione da parte dello staff tecnico ravennate per la crescita costante di queste atlete che hanno dimostrato di poter gareggiare con le migliori anche in questo campionato Gold. Ora si torna in palestra per riprendere gli allenamenti in vista della seconda prova che si terrà a Brugnera (PN) il 14/15 maggio.