Ginnastica artistica, oro e argento per l'Edera al Campionato regionale Gold

Tante conferme dalla prima prova del Campionato regionale Gold di FGI livello L1 e L2. Si è svolta domenica a Cesena la prima prova del Campionato e per Camilla Riva ed Elisabetta Benini (L2) dell'Edera Ravenna è subito di nuovo podio. Oro per Camilla e argento per Elisabetta. Salto di categoria, ma conferma della solidità delle nostre ginnaste. Anzi, salgono i punteggi e incrementano i margini rispetto alle atlete di pari età. Serena Randi (L1) alla sua primissima gara, mette subito in bacheca la sua prima medaglia: un argento. Serena mette a frutto subito il lavoro fatto negli ultimi mesi, dimostrando tanta grinta e concentrazione.