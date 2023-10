Ginnastica artistica, oro e argento per l'Edera nel Campionato a squadre

Si è svolta a Cesena domenica la prima prova del Campionato a squadre gold allieve di ginnastica artistica. Nella categoria Gold 2 è ancora primo posto per le 4 ginnaste di Edera Ravenna. Elisabetta Benini, Camilla Riva, Emma Belogi e Nicole Simoni con una grande prova di carattere comfermano gara dopo gara negli ultimi 2 anni il grande lavoro svolto. Nonostante in questa categoria restino ancora tra le più giovani (due L2, una L3 e una L4), continuano a mantenere ottime prestazioni e una buona crescita che potrà trovare ancora migliori risultati in un prossimo futuro.

Anche nella categoria 3A è subito podio con una bella medaglia d'argento. La società bizantina è scesa in campo con tre piccolissime L1 di cui una esordiente assoluta. Già il fatto di essere solo in 3 implicava margini di errore nulli, in quanto tutti i punteggi avrebbero concorso a quello finale di squadra. Nonostante questo Serena Randi, Rebecca Dell'Aquila e Cecilia Riva hanno svolto una gara buona ma hanno pagato alcuni errori e cadute precludendosi il piazzamento al primo posto.

Nonostante ciò, le giovani atlete ravennati chiudono la gara consapevoli di avere tanto margine a disposizione per migliorare il prossimo punteggio. La società e l'allenatrice Simona Andrini confermano di aver raggiunto un'ottima posizione in Emilia Romagna e di aver intrapreso ormai da 2 anni un grande progetto di crescita che si augurano li possa portare sempre più avanti.