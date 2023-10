Ginnastica artistica, quattro ori per l’Edera a Cesena

Domenica si è svolta a Cesena la terza prova individuale di ginnastica artistica, livello LC. Le ginnaste dell’Edera Ravenna conquistano 4 podi su 4 categorie: oro per Linda Valgiusti, junior 1, Giulia Egitto, junior 2, Alice Melini, junior 3 e Sofia Mengoni, senior 1. Ottima la prova di tutte le atlete, che nonostante abbiano inserito nuovi elementi, hanno terminato la gara in maniera eccellente.

Per le Junior 3, podio tutto Edera: oltre all’oro di Melini, le due compagne Melania D’Andrea Ricchi e Francesca Balzani salgono sul podio, rispettivamente argento e bronzo. Subito ai piedi del podio, per pochissimi decimi, Viola Fabbri.

Per le Senior 1, vanno a podio, insieme a Sofia Mengoni, Vittoria Micelli e Elena Casadio, argento a pari merito. Terzo punteggio di giornata per Alice Valgiusti, ma a causa di vari pari meriti risulta sesta in classifica.