Ginnastica artistica, quattro podi per le giovani ragazze dell'Edera Ravenna

Si è svolta domenica a Rimini la prima prova del Campionato individuale GOLD junior senior di ginnastica artistica, il massimo campionato tecnico della Federazione Ginnastica d'Italia. I colori della Società Edera Ravenna sono stati rappresentanti dalle ginnaste Merendi Isabella e Pagnani Elena. Entrambe all 'esordio in queste categorie le atlete hanno condotto una buonissima gara conquistando ben 4 podi. Isabella, categoria senior 2 si aggiudica l'argento alla specialità volteggio e un quinto posto a trave. Elena, senior 1 presenta 3 attrezzi : trave, volteggio e corpo libero conquistando ben 3 bronzi. Tanta soddisfazione per la responsabile tecnica Andrini Simona e per tutta la società.