Ginnastica artistica, tante soddisfazioni per l'Edera Ravenna a Fiorano

Si è svolta a Fiorano domenica 2 aprile la seconda prova regionale del campionato LA3 e LB3. Per la categoria LA3, alla loro prima gara federale, nelle allieve 1, la categoria delle più piccoline di 8 anni, 8 posto per Alice Antonioli, seguita da Linda Guerrini 10, Alyssa Savoia 15, Eleonora Ferrara 16 e Greis Bashai 17. Per le allieve 2, argento per Allegra Gemelli, 5 posto per Gaia Bonelli, 7 Giulia indulgenza e 9 Chloè Baldi. Melissa Dragoni, allieva 3, conquista l’argento, Azzurra Degiovanni 4 e Beatrice Tassinari 7. Nelle allieve 4, oro per Teresa Formaggio, seguita con l’argento da Nicole Brucoli e 12 posto per Francesca Magli. Per le Junior 1, 9 posto per Livia Mazzotti, mentre nelle junior 2 oro a pari merito per Nicole Venturelli e Diana Panzavolta, 8 posto per Giulia Ceccarelli.

Nella categoria LB3, Hope Diallo, allieva 2, ottiene il 2 posto. Oro per Caterina Savoia, allieve 3, argento per Sofia Dovganyuk, 5 posto per Irene Paroncini e 9 per Anita Cervi. Per le allieve 4, oro per Alessia Rossi, seguita al secondo posto da Milena Venturini. Per Veronica Foggia, junior 1, 4 posto, mentre Caterina Ronchetti, junior 3, ottiene il bronzo. Oro nelle senior 1 per Elisa Bartolotti. Tanta soddisfazione da parte dei tecnici, che sono pronti a tornare in palestra per lavorare in vista dei prossimi impegni agonistici.