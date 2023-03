Ginnastica artistica, tanti podi per le ragazze dell’Edera

Si è svolta sabato la seconda prova individuale LB di ginnastica artistica. Tanti gli esordi in questa categoria per le ragazze dell’Edera Ravenna. Per le allieve 3, ottimo terzo posto di Isotta Farinelli, seguita da Perla Assenza 10a e Mia Carbone 12esima. Nella categoria allieve 4, Giorgia Rossi è quinta, a seguire Giorgia Panieri settima e Noemi Doria ottava. Per le junior 2, Giorgia Benini conquista l’oro, mentre Viola Zavalloni il bronzo. Quarta, a pochissimi decimi dal podio, Eleonor Wadman che rientra ottimamente in gara dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dalla palestra. Nella categoria junior 2, argento e bronzo per Albachiara Perugia e Alice Boccolini, nono posto per Ada Dervishaj all’esordio nella nuova categoria. Sofia Perrone e Alessia Morgagni conquistano rispettivamente il primo e secondo posto nella categoria junior 3. Oro sia per Valentina Ancarani che Paola Vergallo, senior 1 e senior 2. Tanta soddisfazione per tutto lo staff che si prepara già in vista della prossima prova a squadre che sarà il 29/30 aprile.