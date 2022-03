Ginnastica artistica, tanti risultati per l'Edera Ravenna al Campionato individuale LB3

Il 13 marzo si è svolta al Pala Zannoni dell’Edera Ravenna la prima prova del campionato individuale LB3. Diverse ginnaste dell’Edera sono scese in campo gara ottenendo ottimi risultati: nella categoria Allieve 2, al suo esordio in questo livello, Gualtieri Sofia si posiziona al 12 esimo posto in classifica; nella categoria Allieve 3, anche lei al suo esordio, Rossi Giorgia conquista il secondo gradino del podio e Venturini Milena si posiziona sesta; nella categoria Allieve 4, Bertoni Sbrighi Anna conquista la medaglia d’oro, mentre Francini Matilde si posiziona al settimo posto, Dervishaj Ada all’11 esimo e Francini Martina al 14 esimo; nella categoria Junior 1, Ronchetti Caterina e Morgagni Alessia conquistano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio; nella categoria Junior 3, Meci Emily conquista la medaglia d’argento; nella categoria Senior 1, dopo diversi anni di stop dagli allenamenti, rientra in gran forma Bartolotti Elisa che conquista la medaglia d’argento; nella stessa categoria, Lanconelli Elena si aggiudica il sesto posto; nella categoria Senior 2, Vergallo Paola vince la prima prova di campionato salendo sul gradino più alto del podio. Con grande soddisfazione dei tecnici e della società, si riparte con gli allenamenti in preparazione della prossima prova di campionato a squadre.