Ginnastica artistica, tanti successi per le ragazze dell'Edera alla gara individuale LB

Si è svolta domenica 10 aprile a Ravenna la gara individuale LB di ginnastica artistica per la zona tecnica Romagna. Numerosi i successi ottenuti dalle ragazze dell'Edera. Per la categoria Allieve 3, Sara Ricci sale sul 2º gradino del podio mentre Giorgia Panieri arriva al 6º posto della classifica. Albachiara Perugia si laurea campionessa per la zona tecnica nella categoria Allieve 4 seguita da Sofia Chiarini al 2º, Alice Boccolini 5a e Camilla Bocchini 7a.

Nella categoria Junior 1 sesto posto per Eleonor Wadman, seguita da Giorgia Benini. 10 posto per Viola Zavalloni, alla prima competizione in questo livello. Nella categoria Junior 2, oro per Viola Fabbri e argento per Sofia Perrone. Gaia Bartolotti, al rientro in gara dopo qualche anno di stop, complice qualche imprecisione, si ferma al 4 posto, a un solo decimo dal podio.

Oro anche per Sofia Tarroni (Junior 3), Valentina Ancarani (Senior 1) e Sofia Agostini (Senior 2), tutte e 3 alla prima gara in questa categoria. Tutte le atlete ottengono il pass per la finale nazionale che si terrà a fine giugno a Rimini. Tanta soddisfazione da parte dello staff tecnico. Ora si riparte con gli allenamenti in vista delle prossime competizioni a squadre che si terranno a maggio.