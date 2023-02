Ginnastica artistica, tre medaglie per l'Edera nel campionato silver

Si è svolta domenica a Formigine la prima prova individuale del campionato silver LC. Ottimi risultati quelli ottenuti dalle atlete dell’Edera Ravenna. Nella categoria Junior 2 Giulia Egitto ottiene l’11esimo posto, penalizzata da una caduta a trave. Per le Junior 3, Alice Melini ottiene il bronzo, a seguire le compagne Francesca Balzani 4, Melania D’Andrea Ricchi e Viola Fabbri 6 a parimerito.

Per le Senior 1, oro per Elena Casadio, mentre Sofia Mengoni ottiene il quinto posto ad un solo decimo dal podio. Nella categoria Senior 2, nonostante uno stop forzato di 2 settimane, Alessia Salatelli ottiene la medaglia d’argento, Francesca Benini è 4 e a seguire Viola Gimelli 5. Tutto lo staff è soddisfatto dei risultati ottenuti ed è già pronto per rientrare in palestra a lavorare in vista dei prossimi impegni agonistici