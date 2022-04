Ginnastica artistica, una vittoria e tanti podi per l’Edera Ravenna

Sabato 2 e domenica 3 aprile si è svolto il campionato individuale LC GAF a Formigine. Per l’Edera Ravenna sono 13 le ragazze scese in campo gara. Per la sqaudra ravennate una vittoria e diverse medaglie. Nella categoria Allieve 4, Linda Valgiusti vince il campionato aggiudicandosi il primo posto.

Nella categoria Junior 1, alla loro prima esperienza in LC, conducono una buona gara Giulia Egitto e Anna Valpiani che, complice la poca esperienza, ottengono rispettivamente il 13 esimo e 17 esimo posto su ben 49 ginnaste. Nella categoria Junior 2, Francesca Balzani, con un’ottima gara sale sul secondo gradino del podio, mentre Alice Melini e Melania D’Andrea si posizionano rispettivamente quinta e sesta a pochissimi decimi dal podio. Nella categoria J3, Alice Valgiusti conquista la medaglia di bronzo e Elena Casadio si posiziona settima.

Nella categoria S1, Vittoria Micelli, anche per lei prima esperienza in LC, si posiziona 15esima. Infine, nella categoria S2, Giorgia Cordioli conquista la medaglia d’argento mentre Alessia Salatelli, Viola Gimelli (prima gara in LC) e Francesca Benini si posizionano rispettivamente quarta, sesta e settima con qualche errore di troppo. L’insegnate e la società sono orgogliosi dei risultati raggiunti consapevoli di poter migliorare ancora di più.