Ginnastica, primo oro di stagione per le allieve dello Zodiaco

Primo oro di stagione per le allieve dello Zodiaco. Nella prima prova del campionato regionale gold allieve di federazione la società ravennate parte alla grande conquistando un primo posto nella categoria Allieve 2 con la piccola Bianca Parmigiani che si guadagna un oro nella classifica sui tre attrezzi. Buoni anche i piazzamenti di tutte le ginnaste dello Zodiaco: in gara Noemi Carino, Virginia Vinci, Margherita Haag, Debora Hushi e Bianca Lucchi nelle rispettive categorie tutte tra le prime posizioni della classifica. Un bell'inizio che conferma il buon lavoro che la società sta svolgendo sul proprio vivaio insieme alla tecnica del gruppo Elisa Zanzi. Prossima tappa di campionato il 2 ottobre a Ravenna, valida per l'ammissione alla fase di Zona tecnica.