Ginnastica ritmica, ai campionati nazionali la Rhythmic Ravenna conquista due titoli e tante medaglie

Dal 4 all’8 dicembre si sono svolti a Rimini, nella cornice della Ginnastica in Festa winter edition, i campionati nazionali Silver di ginnastica ritmica della Fgi. La delegazione della Rhythmic Ravenna torna a casa con un ricco bagaglio di medaglie, fra cui due titoli nazionali, tre argenti, due bronzi e ottimi piazzamenti in categorie numerosissime.

Tra i migliori risultati ottenuti dalle ginnaste della società ravennate, sono da segnalare: il titolo nazionale di Giulia Amadori nella categoria individuale LA1 A3 (2010) specialità corpo libero, per Giulia anche l'argento nel concorso generale e il bronzo nella specialità palla. Per Virginia Vismara titolo nazionale nella categoria individuale LB1 A1 (2012) specialità corpo libero. Inoltre Ambra Santi conquista l'argento nella categoria individuale LD A3 (2010) specialità Fune, Alice Mazzotti argento nella categoria individuale LC A2 (2011) specialità Cerchio e Beatrice Mengucci trova il bronzo nella categoria individuale LD S2 specialità Palla.

L’anno sportivo 2021 va verso la sua conclusione, ma manca ancora un importante appuntamento. Sabato si svolgerà a Caorle il campionato nazionale d’insieme gold dove le migliori squadre d’Italia si sfideranno per l’ultimo titolo in palio. La Rhythmic Ravenna scenderà in pedana con ben due rappresentative che hanno conquistato la qualifica a questa ambita rassegna.