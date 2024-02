Ginnastica ritmica, argento in serie A2 per Cervia

Regalano emozioni le ginnaste del Cervia nella prima tappa di Regular Season di ginnastica ritmica, portando in pedana determinazione e personalità. In gara, lo scorso fine settimana, al PalaTricalle di Chieti, la ginnastica dei piccoli attrezzi è protagonista e le atlete cervesi si sono fatte trovare pronte conquistando un meritato argento. Dopo l’esordio in serie A2 dell’anno scorso, Cervia ginnastica conferma il proprio valore, presentando in gara 4 esercizi con stili artistici differenti e totalizzando un punteggio di 116.450, dietro alla società toscana Terranuova (118.00), terzo posto per Albachiara di Lucca 116.100.

La neo campionessa italiana 2009 Margherita Fucci, apre la competizione con il cerchio, il suo esercizio vale 30.450, il miglior punteggio di specialità della giornata. Dopo l’esperienza nella squadra nazionale junior, Caterina Maltoni presenta in pedana un coinvolgente e intenso esercizio alla palla che vale 28.250. L’eleganza alle clavette di Allegra Jakic conquista il PalaTricalle con 27.500. Chiude la competizione con il nastro l’ucraina Polina Horodnycha, in prestito alla società cervese, con il punteggio di 30.300. Ad attenderle al 'kiss&cray' le compagne di squadra Margherita Ravaioli, Nicole Gramellini e Giulia Capacci.

Motivo d’orgoglio, per Cervia ginnastica anche l’esordio in serie B di Elisabetta Valdifiori al cerchio, con la società 5 Cerchi Abano Terme, il suo esercizio vale 29.050. Le allenatrici Simona Ravaioli, Yana Sinile’nikova e Natalia Putko si ritengono molto soddisfatte del lavoro e sono pronte a sostenere e preparare la loro squadra per la 2° prova di Campionato il 2 e 3 marzo all’Unieuro Arena di Forlì.