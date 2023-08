Ginnastica ritmica, Caterina Maltoni conquista il podio agli Europei e la finale ai Mondiali

Un anno storico per la società cervese Cervia Ginnastica e Sport, che ha festeggiato il ritorno a casa della ginnasta Caterina Maltoni dopo l’anno passato nella Squadra Nazionale Juniores italiana, il podio ai Campionati Europei e la partecipazione ai Campionati Mondiali. Con una straordinaria carriera alle spalle, iniziata all’età di 8 anni e coltivata dalle allenatrici Simona Ravaioli e Yana Sinil’nikova, Caterina Maltoni ha dato prova sin da piccolissima di una grande passione e un incredibile talento, coronato dalla convocazione nella Squadra Nazionale Juniores 2022/2023.

Determinazione, tenacia, il sostegno della famiglia e della società tutta hanno accompagnato Caterina a Pescara, dove per un anno si è allenata sotto la guida della responsabile Germana Germani e della tecnica Chiara Ianni. Assieme alle sue compagne ha rappresentato il nostro paese ai Campionati Europei di Baku, in Azerbaigian, dove il team si è aggiudicato la medaglia di bronzo alle cinque funi, e la qualificazione alle finali dei Campionati Mondiali di Cluj- Napoca, in Romania.

Terminato questo importante capitolo, Caterina è rientrata a Cervia dove già si allena in vista degli appuntamenti agonistici della prossima stagione. Cervia Ginnastica Ritmica gareggia infatti nei maggiori campionati italiani e in serie A2, dove quest’anno si è classificata sesta alla primissima partecipazione, e nel corso dell’ultimo mese tre delle sue ginnaste – Margherita Fucci, Allegra Jakic e Elisabetta Valdifiori – sono state selezionate per partecipare agli allenamenti estivi nazionali. Le attività non agonistiche della società riprenderanno invece a inizio settembre e la società è pronta ad accogliere tutte le bambine dai tre anni in su che vogliono iniziare a divertirsi e sperimentare con i piccoli attrezzi.