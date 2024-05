Ginnastica ritmica, la cervese Margherita Fucci conquista 2 ori con la Nazionale a Belgrado

Margherita Fucci aggiunge al proprio palmares altri due ori in campo internazionale. Nuovo successo per la giovane ginnasta ravennate, individualista della Nazionale italiana Junior, al torneo “Ritam Cup” di ginnastica ritmica, svoltosi a Belgrado dal 26 al 28 aprile. Margherita (classe 2009), in forza al Cervia ginnastica, società neo promossa in A1, ha difeso con grinta e determinazione i colori della Nazionale italiana, impegnata in questa occasione, con clavette e nastro, in una competizione che prevedeva la partecipazione di oltre 40 atlete junior provenienti da tutto il mondo.

Dopo aver conquistato l’accesso alle finali, Margherita dando prova di fermezza e carattere, ha ottenuto un primo posto con il punteggio 29.400 alle clavette, imponendosi sull’ungherese Boglarka Barkoczi, il secondo oro è arrivato poco dopo al nastro ed è valso 28.450 mettendosi alle spalle la slovena Alja Ponikvar. Prossimo appuntamento per la giovane azzurra l’European Cup di ginnastica ritmica in programma a Baku dal 3 al 5 maggio. Presenti al torneo anche le individualiste senior Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli e le farfalle della Nazionale italiana.