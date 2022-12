Ginnastica ritmica, Cervia sulla vetta più alta del podio italiano

Si è svolta ad Ancona, il 3-4 dicembre, la seconda ed ultima prova del Campionato d’Insieme Gold di ginnastica ritmica, l’ultima gara di stagione per la sezione Gold. Per la società Cervia Ginnastica Ritmica il 2022 non poteva concludersi che con l’ennesimo incredibile successo delle allieve. Le piccole ginnaste della categoria Allieve 5 palle, formata da Ludovica Ajello, Sofia Gramellini, Margherita Haag, Nicole Rubboli e Elisabetta Valdifiori, hanno infatti conquistato il gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di Campionesse Italiane.

Sabato 3 dicembre si sono svolte le qualificazioni. Due turni di gara, 33 squadre partecipanti ma le piccole ginnaste della Cervia Ginnastica Ritmica hanno tenuto alta l’asticella, concludendo la fase di qualificazione con il punteggio più alto della gara; domenica 4 Dicembre si sono poi contese con le altre 7 squadre finaliste l’ambito titolo, ottenendo ancora una volta il punteggio più alto della competizione e conquistando il titolo di Campionesse Italiane della categoria Allieve 5 palle.

Le allenatrici della Cervia Ginnastica Ritmica commentano così il risultato: “É stato molto difficile, sia per le ginnaste che per noi allenatrici, mantenere alta la concentrazione sulla singola esecuzione, senza farsi prendere dall’ansia della prestazione. Siamo davvero orgogliose del risultato ottenuto dalle nostre piccole atlete (2012-2011-2010), che, nonostante l’emozione, sono riuscite ad aggiudicarsi comunque il punteggio più alto alle qualificazioni. Vederle scendere in pedana con il sorriso, unite più che mai dalla passione e dalla forza dell’amicizia anche in un momento non facile, in cui la tensione e la paura di non farcela rischiano di prendere il sopravvento, è stata per noi allenatrici la vittoria più grande”.

Tra le migliori d’Italia anche la squadra giovanile 5 funi, composta da Nicole Gramellini, Margherita Fucci, Margherita Ravaioli, Allegra Jakic e Matilde Sardo, che ha conquistato la finale qualificandosi con il terzo punteggio migliore. Il finale di gara ha raggiunto livelli altissimi, ma le nostre ginnaste junior sono riuscite comunque a terminare la competizione con un quarto posto, sfiorando per uno 0,40 il podio. L’iniziale delusione per il risultato per poco mancato ha ben presto lasciato il posto alla grande soddisfazione e all’orgoglio di vedere le nostre ginnaste classificarsi fra le migliori d’Italia, con tutta la squadra Gold allieve e junior. La stagione sportiva per la sezione Gold si è conclusa con un risultato storico e tra pochi giorni partirà la preparazione per la stagione 2023 e per la serie A2.

Le allenatrici Simona Ravaioli, Yana Sinile’nikova e Natalia Putko si ritengono soddisfatte del lavoro svolto, ma sono già proiettate ai prossimi appuntamenti in programma. Il calendario 2022 delle competizioni della Cervia Ginnastica Ritmica si concluderà ufficialmente a Rimini il 7-8-9-10-11 dicembre, quando tutte le ginnaste della Sezione Silver scenderanno in pedana per il campionato Nazionale “Ginnastica in festa”.