Ginnastica ritmica, il trionfo dell'Endas Cervia: la promozione in serie A2 è realtà

Nella splendida cornice del PalaVesuvio di Ponticelli, a Napoli, si è conclusa l’ultima prova di regular season del Campionato di Serie B 2022: un campionato importante, carico di aspettative, dopo due anni difficili, segnati anche dallo stop a causa della pandemia. Tutto ciò è servito per dare ancora più carica e motivazione alle splendide ginnaste dell’Endas Cervia che hanno conquistato la storica promozione in A2.

Tre erano i posti disponibili per il passaggio alla serie cadetta, decretati sommando i punteggi delle migliori due prove. Nella 1a prova l’Endas Cervia si piazza al 1° posto con un punteggio altissimo; nella 2a prova conquista il 2° posto e nella 3a prova si classifica 3a. Con l’ultima prova la classifica generale di serie B è dunque fatta: l’Endas Cervia è seconda e quindi scatta la promozione di diritto in serie A2.

Un sogno diventato realtà: nel 2021 il passaggio dalla serie C alla serie B e solo un anno dopo dalla serie B alla serie A2. Un risultato possibile grazie alll'impegno e alla bravura delle ginnaste che si sono alternate in pedana nelle tre prove: Giulia Capacci, Caterina Maltoni, Margherita Fucci, Nicole Gramellini, Allegra Jakic e Margherita Ravaioli, che hanno ricevuto anche i complimenti della Direttrice Tecnica nazionale di Ginnastica Ritmica, Emanuela Maccarani. Un sogno che si avvera anche per le tecniche Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko che hanno magistralmente “accompagnato” in questo percorso le ginnaste.