Ginnastica ritmica, l'Endas Cervia ancora sul podio con Caterina Maltoni

Le ginnaste Maltoni Caterina e Jakic Allegra sono state le rivelazioni al Campionato Nazionale Gold Junior F.G.I. che si è svolto a Chieti lo scorso weekend. Maltoni Caterina ha guadagnato un terzo posto nella categoria Junior 1 (2008) con una gara molto costante e in crescita: un’esecuzione perfetta negli esercizi alla palla e alle clavette e con quest’ultimo esercizio si è aggiudicata il punteggio più alto della competizione. Jakic Allegra ha sostenuto una gara difficilissima confrontandosi con ginnaste che gareggiano a livello internazionale e nonostante l’altissimo livello conquista la finale come 6a e conclude la gara in 7a posizione.

Si concludono così i Campionati Nazionali Individuali F.G.I. per l’ Endas Cervia con 4 podi: Fucci Margherita Vice Campionessa Italiana Cat. Allieve; Maltoni Caterina 3a classificata Cat. Junior; Gramellini Nicole Vice Campionessa Italiana Cat. Junior specialità palla; Ajello Ludovica Terzo 3a classificata Cat. Allieve specialità cerchio. Tutte le altre 7 ginnaste che hanno partecipato ai Campionati Italiani individuali si sono piazzate tra le prime 8 ginnaste in Italia.

Una stagione da incorniciare per l’ Endas Cervia. Rimane un ultimo appuntamento importante da affrontare: il Campionato Nazionale di squadra in progamma l’11 e 12 Dicembre a Caorle, dove la squadra 5 cerchi dell’Endas Cervia composta da Fucci Margherita, Gramellini Sofia, Ravaioli Margherita, Ajello Ludovica, Rubboli Nicole e Valdifiori Elisabetta, si presenta forte del titolo di Campione Regionale.