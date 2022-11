Ginnastica ritmica, tre medaglie al Campionato nazionale per le atlete di Cervia

A una settimana dai successi conquistati ai Campionati Nazionali di Specialità di Catania, le ginnaste di Cervia Ginnastica Ritmica tornano una volta ancora in pedana, questa volta per partecipare al Campionato Nazionale Individuale Gold, categoria Allieve, svoltosi a Sarnano (MC) il 12 novembre.

In gara due giovanissime agoniste, Elisabetta Valdifiori (classe 2010) e Ludovica Ajello (classe 2011), che hanno entrambe centrato il grande obiettivo della finale nazionale rispettivamente con la palla e le clavette. Un importantissimo risultato e una prova di grande carattere, che le ha viste confrontarsi con 33 ginnaste provenienti da tutto il paese in una competizione serrata e molto lunga. Il talento e l’impegno di Valdifiori e Ajello sono stati doppiamente premiati dalla classifica per attrezzo, una premiazione specifica del Campionato Nazionale Allieve, con due splendidi bronzi,uno al cerchio e uno alle clavette, per Elisabetta, e uno spettacolare argento al nastro per Ludovica.

Cervia Ginnastica Ritmica chiude così la stagione 2022 delle prove individuali, con un bilancio molto più che positivo e una squadra di agoniste che è stata protagonista in ogni singolo appuntamento dei Campionati Individuali e di Specialità, dalla fase regionale fino a quella nazionale.

Menzione speciale va all’appuntamento svoltosi il fine settimana del 29 e 30 ottobre ad Ortona (CH), che ha visto tutte le ginnaste Gold categoria Junior – Margherita Fucci (2009), Nicole Gramellini (2007), Allegra Jakic (2007) e Margherita Ravaioli (2009) scendere in pedana assieme a ginnaste regolarmente impegnate in Serie A, in una competizione davvero di alto livello. Un confronto importante e competitivo dove Fucci ha conquistato l’accesso alla finale e si è imposta con un esercizio impeccabile alla palla portando a casa il punteggio più alto dell’intera competizione, sfiorando il podio nazionale nella classifica generale.

Simona Ravaioli, Yana Sinile’ nikova e Natalia Putko, le tre tecniche della società, confermano la soddisfazione per i risultati raccolti durante tutte le prove individuali mentre continua la preparazione in vista dei Campionati di Squadra, che iniziano il prossimo fine settimana a San Marino con la tappa regionale. In pedana, la squadra Allieve con le cinque palle e la squadra Junior con le cinque funi.