Giornata conclusiva con le gare dell'Ironman, grandi emozioni per i 6 mila atleti da tutto il mondo

La giornata di domenica è stata la degna conclusione del lungo weekend di triathlon iniziato giovedì 14 settembre. Alle ore 10 presso i Magazzini del Sale si sono svolte le premiazioni e assegnazioni di Slot per Ironman World Championship 2024 degli atleti che hanno gareggiato nella giornata di sabato, nel contempo fin dalle prime ore della mattina si sono svolte le operazioni di Bike Check-In per gli atleti dell’Ironman 70.3 Italy e 5150 Cervia, gare riservate solo alla categoria Age-group.

Completate le normali procedure di posizionamento bicicletta e materiale delle sacche, gli atleti si sono diretti verso le spiaggia libera per la partenza. Alle ore 12.00 circa, i primi atleti hanno dato il via all’Ironman 70.3 Italy con la procedura del Rolling Start. Presenti anche le categorie delle staffette e dei para-atleti scortati dalle loro guide. Alle ore 13.30 è stata la volta degli atleti del 5150 Cervia. Le due gare differiscono per le distanze, infatti gli oltre 2000 atleti dell’Ironman 70.3 Italy hanno affrontato 1,9k di nuoto, 90km di bici e 21 di corsa. Il 5150 è il format la cui distanza fa riferimento a quella olimpica ossia 1.5k di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa.

Condizioni meteo buone anche se il caldo è stato protagonista assoluto della giornata. Gara veloce per tutti i partecipanti, ovviamente i primi a tagliare il traguardo sono stati gli atleti del 5150 Cervia, gareggiando su una distanza inferiore, ma che gli atleti dell’Ironman 70.3 Italy non si sono fatti attendere.

Il primo a tagliare il traguardo è stato il giovane svizzero Geoffroy Bagnoud, categoria M25-29, in 04:04:23; nazionalità svizzera anche per la prima donna a tagliare il traguardo la giovanissima Sina Ziegler, categoria F18-24, che ha concluso la sua gara in 4:36:15

Gli atleti continueranno ad arrivare per tutto il pomeriggio e alle 21 ci si sposterà nuovamente ai Magazzini del Sale per la meritata celebrazioni dei primi di categoria e l’assegnazione delle Slot dell’Ironman 70.3 World Championship 2024 che si svolgerà a Taupo, Nuova Zelanda.

La macchina organizzativa ormai ben costituita e la perfetta sintonia che si è creata negli anni tra Ironman e la Romagna ha permesso di regalare ad oltre 6000 atleti provenienti da oltre 80 Paesi la realizzazione del proprio sogno, nella terra dell’accoglienza.

A questo punto non resta che dare l’appuntamento al 2024 e precisamente 21 e 22 settembre. Le iscrizioni per l’Ironman Italy apriranno il 21 settembre e quelle dell’Ironman 70.3 Italy il 27 settembre 2023.