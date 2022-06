Giornata dello sport, Atletica Ravenna insieme alle scuole della città

Con qualche giorno di anticipo sulla Giornata Nazionale dello Sport (che si celebra ogni anno la prima domenica di giugno), sabato 28 maggio Atletica Ravenna ha ospitato, al campo scuola Marfoglia di Ravenna, gli studenti delle scuole primarie Riccardo Ricci e Filippo Mordani nella giornata conclusiva del "Progetto Atletica". Durante l'anno scolastico alcuni tecnici federali di Atletica Ravenna hanno collaborato con gli insegnanti e, presso gli istituti scolastici, hanno mostrato ed introdotto ai bambini le discipline dell'atletica leggera. Gli esercizi proposti avevano naturalmente un carattere ludico, ma in ogni caso propedeutici alle principali specialità di questo meraviglioso sport. Atletica Ravenna ha sempre considerato l'avviamento allo sport, specialmente legato ai progetti di inclusività sociale, il suo principale obiettivo. Proprio in quest'ottica è stata organizzata, come giornata conclusiva del progetto, una mattinata al campo scuola per poter dare ai giovani studenti la possibilità di calcare il campo di atletica, supportati da professionisti a loro totale disposizione. I bambini sono stati divisi in piccoli gruppi, per poter essere seguiti in modo adeguato dagli allenatori di Atletica Ravenna, che hanno enfatizzato il piacere di divertirsi in gruppo, proprio come accade nei corsi che la società tiene durante tutto l'anno al Campo Scuola. I bambini hanno così provato il salto in alto, il salto in lungo, la corsa, gli "ostacolini", il lancio del vortex, la staffetta in un percorso tra i birilli. Prima del saluto finale Atletica Ravenna ha omaggiato i bimbi con un pensiero che ricordi la giornata di sport trascorsa al campo di atletica leggera. Grande soddisfazione per il buon esito della manifestazione, sia da parte degli insegnanti degli istituti scolastici che di Atletica Ravenna, che riproporrà progetti con le scuole ravennati, per aiutare gli istituti scolastici nell'avviamento sportivo, portando l'esperienza e l'entusiasmo dei propri tecnici, sempre aggiornati nei corsi organizzati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.