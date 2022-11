Tiro con l'arco, pioggia di record personali e podi per i Giovani Bizantini

Ottimo fine settimana per gli Arcieri Bizantini al “6° Trofeo Città di Riccione Indoor” tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Sedici gli arcieri giallorossi schierati sulla linea di tiro del Palasport Play Hall di Riccione che hanno dato il meglio di se ottenendo tanti record individuali e di squadra oltre che diversi podi. Numerosa la partecipazione delle classi giovanili con 7 bizantini in gara. Nella categoria giovanissimi femminile OL, una piccola ma agguerritissima Viola Brunelli vince la medaglia d’oro con il punteggio di 439 (214+225) e fa segnare il suo nuovo record personale e di compagnia. Record personale e di compagnia anche per Nicola Barlotti, categoria giovanissimi maschile OL, che si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 388 (194+194). A fargli compagnia sul podio c’è Diego Dalla Costa, medaglia di bronzo con 290 (142+148) punti (nuovo record personale). Per la categoria junior femminile OL, un bel debutto della squadra composta da Sofia Fuschini, Beatrice Sebastiani, Nicole Morrongiello, che conquistano la medaglia d’argento con il punteggio di 1186 (514+356+316) stabilendo un nuovo record di compagnia. Sofia Fuschini vince anche la medaglia di bronzo individuale con il punteggio di 514 (259+255). La possibilità di gareggiare in una categoria diversa dalla propria, purché più difficile, ha dato la possibilità alle ragazze dell’arco nudo di poter fare squadra e, al debutto, ottenere un bel podio. Matelda Miolo, Angela Padovani e Concettina Palmiero vincono la medaglia di bronzo nella categoria senior femminile AN con il punteggio di 1253 (465+457+331) stabilendo un altro importante record di compagnia. Matelda Miolo, in costante miglioramento, con il punteggio di 465 (236+229) stabilisce il suo nuovo record personale e ottiene il 6° posto, un ottimo piazzamento in considerazione del fatto che si è confrontata con atlete più grandi ed esperte di lei. Altra bella prestazione della squadra senior maschile OL, per l’occasione formata da Thomas Tarantola, Alessandro Farinella e Luca Nardi, che vince la medaglia di bronzo con il punteggio di 1546 (532+514+500) ritoccando il punteggio ottenuto la settimana scorsa. Per gli individuali Marcello Tozzola vince la medaglia d’oro nella divisione OL master maschile con il punteggio di 557 (275+282) e la medaglia di bronzo nella divisione AN master maschile con il punteggio di 497 (250+247). Gli altri piazzamenti: categoria senior maschile OL, 7° Thomas Tarantola con 532, 9° Alessandro Farinella con 514, 11° Luca Nardi con 500 (nuovo record personale), 14° Denis Costantini con 489; categoria senior femminile OL, 6° Concettina Palmiero con 455, 8° Giusi Torelli con 435 (nuovo record personale); categoria junior femminile OL 5° Beatrice Sebastiani con 356, 6° Nicole Morrongiello con 316; categoria senior femminile AN 7° Angela Padovani con 457, 15° Concettina Palmiero con 331; categoria master maschile AN 4° Simone Pizzi con 487.