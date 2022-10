Il Giro della Serra taglia il traguardo delle 50 edizioni

Si corre l’1 novembre, tornando dunque alla tradizione, l’edizione speciale del “50° Giro podistico della Serra”, corsa competitiva di 14,4 chilometri con partenza e arrivo in piazza Bernardi a Castel Bolognese. La corsa regionale, omologata dalla Federazione italiana di atletica leggera, è organizzata dall’associazione sportiva Podistica Avis Castel Bolognese con il sostegno della BCC della Romagna Occidentale, e presenta un percorso misto collinare aperto a tutte le categorie maschili e femminili. La partenza della corsa, prevista per le ore 9.30, vedrà in competizione oltre 400 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna.

“Quest’anno finalmente possiamo tornare alle origini, correndo nella data dell’1 novembre - racconta Riccardo Giannoni, presidente dell’associazione Podistica Avis -, e tornando ad affiancare alla corsa competitiva quella aperta a tutti gli appassionati, che si sviluppa lungo l’argine del fiume in un percorso di 5 chilometri. Con le due gare contiamo di festeggiare i cinquant’anni del ‘Giro della Serra’ con mille iscritti".

“Cinquant’anni sono davvero un anniversario d’oro per il ‘Giro della Serra’ - commenta Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale -, a dimostrazione che la passione e la costanza messe in campo dall’organizzazione portano risultati importanti e concreti. L’impegno che come Banca prendiamo ogni anno con la Podistica Avis di Castel Bolognese sottolinea il valore che porta al territorio e alla comunità questa vetrina sportiva, coinvolgendo centinaia di appassionati da tutta la regione e offrendo alla città un volano economico per gli esercizi commerciali e turistici”.