Ciclismo, tappa nel ravennate per il Giro d'Italia femminile: modifiche alla viabilità

Lunedì 4 luglio transiterà attorno alle 12,30 sul territorio ravennate la quarta tappa del Giro d’Italia femminile, la Cesena-Cesena. In particolare saranno interessate le località di Mensa, Matellica, Castiglione, San Zaccaria. Sarà sospesa la circolazione a tutti i veicoli, dalle 11,30 alle 13 circa, nelle seguenti strade: Sp 254 Bagnolo-Salara da Case Murate a Mensa Matellica; via Mensa, Via Matellica, via Ponte della Vecchia; via Dismano da via Ponte della Vecchia a via Dismanino. Saranno interdette alla circolazione anche tutte le strade secondarie ad esse collegate. La Polizia locale e i volontari presidieranno gli incroci. Il servizio è coordinato dalla Questura di Ravenna.