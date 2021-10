Tiro con l'arco, gli Arcieri Bizantini inaugurano la stagione indoor con tanti successi

Finita in bellezza la stagione outdoor con la partecipazione ai “Campionati Italiani Targa”, a Bergamo il 9 e 10 ottobre, di Marcello Tozzola che ottiene un buon 4° posto nella classifica di classe master maschile olimpico con il punteggio di 602 e Sofia Fuschini con un 7° posto di categoria per la classe allievi femminile olimpico, gli Arcieri Bizantini inaugurano la stagione Indoor proprio con la gara di casa. Il 16 e il 17 ottobre, dopo un anno di stop, è ripartito il tradizionale “Trofeo Città di Ravenna” dove una novantina di arcieri si sono dati battaglia sulla linea di tiro della palestra dell’Istituto Agrario Perdisa di Ravenna, trasformata per l’occasione nel campo di gara.

Diversi i successi per i Bizantini. Tre sono le medaglie che vanno a Marcello Tozzola, e tutte e tre del metallo più pregiato. Nell’individuale Tozzola conquista la medaglia d’oro nella categoria master maschile OL con il punteggio di 568 (277+291) e nella categoria senior maschile AN con il punteggio di 523 (270+253). Successo anche per la squadra formata da Tozzola-Pizzi-Bordoni che sempre per la categoria senior maschile AN conquista la medaglia d’oro con il punteggio complessivo di 1474 (523+512+439). Sempre per l’arco nudo sale due volte sul podio anche Simone Pizzi, che, oltre il successo di squadra, si aggiudica il terzo posto per l’arco nudo senior maschile con il punteggio di 512 (261+251) facendo segnare il suo personale. Per il settore giovanile, terzo posto per Mirko Sebastian Grassi che conquista il bronzo nella categoria allievi maschile OL con il punteggio di 532 (268+264). Al debutto nell’indoor Matelda Miolo con l’arco nudo, categoria allieve femminile, conquista il primo posto con il punteggio di 314 (170+144) mentre la “giovanissima” Viola Brunelli con l’arco olimpico si aggiudica il secondo posto con il punteggio di 284 (132+152).

Gli altri piazzamenti vedono: il 4° posto di Concettina Palmiero, OL senior femminile con il punteggio di 449 (220+229), il 5° posto di Denis Costantini CO senior maschile con il punteggio di 561 (280+281), il 5° posto di Franco Bordoni AN senior maschile con il punteggio di 439 (219+220), e il 13° posto sia di Massimo Casadei OL senior maschile con il punteggio di 444 (231+213) che di Simone Pizzi sempre per l’OL ma categoria master, con il punteggio di 502 (266+236). Nella giornata di domenica un gruppo di Bizantini era presente anche a Sant Anna di Chioggia dove si è tenuta la gara “3D Standard Round IFAA” valida per la qualificazioni ai Campionati Europei IFAA. Nella suggestiva cornice della Riserva Naturale Integrale di Bosco Dornio, i Bizantini ottengono il 3° posto con Franco Morigi per la classe bowhunter ricurvo, il 7° posto con Franco Zannini nella classe arco ricurvo tradizionale e l’11° posto di Massimo Piva sempre nella classe arco ricurvo tradizionale.