Gp d'Inghilterra, per la Racing Bulls un punto a Silverstone con Yuki Tsunoda

Un punto per la Racing Bulls nel Gran Premio d'Inghilterra vinto da Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda ha infatti chiuso al decimo posto. “È stata una gara bella, ma dura - le parole del giapponese -. Basandoci sul ritmo che avevamo nelle prove libere sapevamo che sarebbe stato difficile segnare punti in condizioni di asciutto, quindi penso che le condizioni di bagnato ci abbiano aiutato. È un punto e lo prendiamo. Ora guardiamo avanti e andiamo avanti, e sono entusiasta di utilizzare ciò che abbiamo imparato negli ultimi due fine settimana per le prossime gare prima della pausa. L’Ungheria ha un mix di alta e bassa velocità, quindi speriamo di poter usare i nostri punti di forza e lottare tra i primi dieci”.

Tredicesimo posto per Daniel Ricciardo: “È stata una gara in condizioni miste ed emozionante; alla fine abbiamo colto alcune opportunità, ma sfortunatamente non eravamo competitivi. È stato uno di quei giorni in cui abbiamo faticato più del dovuto, quindi cercheremo di capire il perché. Negli ultimi tre fine settimana, penso che abbiamo perso un po' nella battaglia sugli ultimi aggiornamenti rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti a centro gruppo, quindi abbiamo del lavoro da fare in vista delle prossime gare. È bello ora avere una settimana libera per tutti noi per resettare e tornare a Budapest, che è un circuito completamente diverso”.