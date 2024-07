Gran Premio d'Austria, Daniel Ricciardo riporta la Racing Bulls in zona punti

Daniel Ricciardo riporta la Racing Bulls in zona punti. L'australiano ha infatti ottenuto un buon nono posto nel Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. "È stata una gara difficile e penso che fossimo un po’ più in difesa, quindi ci sono voluti molta concentrazione e impegno - le parole di Riccardo -. Ho fatto una buona partenza all'esterno e stavo andando bene, ma poi ho perso un paio di posizioni perché non c'era più spazio e sono dovuto andare largo. Una volta che ci siamo sistemati dopo l’inizio della gara, penso che abbiamo fatto bene; la squadra ha fatto un buon lavoro con la strategia per scalvacare le Alpine, e poi sento di aver fatto una buona difesa contro Fernando (Alonso) e poi Pierre (Gasly) nell'ultimo stint. Abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto a Barcellona ed è stato un fine settimana migliore, quindi sono felice di portare a casa alcuni punti. Ora proveremo a fare un altro buon passo avanti per Silverstone e poi forse questo ci metterà in un’altra lotta per i punti”.

Male Yuki Tsunoda, che non è andato oltre il 14esimo posto: “La gara è iniziata bene, ero dietro le Alpine e Daniel dopo la partenza, ma al terzo stint ero molto indietro - ha affermato il giapponese -. Il ritmo era lento e dovremo scoprire perché. Sicuramente Daniel ha fatto un buon lavoro durante la gara, quindi alla fine abbiamo ottenuto una buona conclusione e sembra che abbiamo capito di più sulla direzione che noi come squadra dobbiamo prendere per le prossime gare, quindi è positivo".