Grand prix offshore a Cervia, il team Pinelli-Bubacco si laurea campione del mondo

Si spengono i riflettori sul Grand Prix Offshore Città di Cervia, la manifestazione sportiva che dall'1 al 3 settembre ha infiammato gli appassionati della motonautica con una serie infinita di emozioni e colpi di scena. Il circuito di gara romagnolo quest’anno ha ospitato l’ultima tappa del Mondiale Offshore classi 3D-5000 e V2, nonché la prima tappa del Campionato Italiano Diporto Touring Cup FIM.

Sul gradino più alto del podio della 3D è salito l’equipaggio del CBR scafo n. 96 condotto dal francese Francois Pinelli, in coppia con il veneziano Saul Bubacco. Pinelli e Bubacco hanno vinto entrambe le gare in programma, sconfiggendo nell’ordine l’equipaggio azzurro di Serafino Barlesi del Circolo Canottieri Aniene su scafo n.20 Blu Banca in Gara 1, e quello di Lorenzo e Andrea Bacchi della Mot. Boretto Po in Gara 2. Pinelli e Bubacco, dopo essersi imposti in entrambe le gare, hanno potuto festeggiare la conquista del titolo mondiale 2023 con 1500 punti totali. Argento iridato per l’equipaggio azzurro di Serafino Barlesi – Francesco Calò – Joakin Kumlin, che hanno chiuso il Mondiale della 3D a quota 1225 punti; bronzo mondiale a Lorenzo e Andrea Bacchi che si aggiudica 675 punti finali.

Nel Mondiale V2 la vittoria va allo scafo 88 dei belgi Clive Butler e Sammy Grima che in tutte e tre le gare disputate si sono imposti sui connazionali Aaron Ciantar e Rhys Grima (scafo n.44) e Stephen Bezzina e Michael Abel (scafo n.77). A premiare i vincitori del Mondiale di Offshore Classe 3D un altro grande campione da sempre appassionato di motori e velocità, la leggenda dello sci azzurro Alberto Tomba, che in questa occasione ha ritrovato il grande amico Kristian Ghedina già Campione Europeo Offshore Classe 3D.

Ambassador della manifestazione, la giornalista e conduttrice tv Claudia Peroni, icona del motorsport internazionale che quest’anno è stata voce narrante dello show in acqua e a terra. Perché il Grand Prix Offshore Città di Cervia ha offerto ai tanti visitatori che hanno affollato le banchine del porto turistico, una ricca serie di attrazioni e spettacoli, come le esibizioni acrobatiche di Flyboard di Cristiano Perseu, e le adrenaliniche evoluzioni con moto d’acqua di Roberto Mariani, campione del mondo Freestyle.

C’è stato spazio anche per la solidarietà, con i festeggiamenti dei 10 anni di attività della onlus Rise Against Hunger Italia. Un momento emozionante che ha visto la premiazione del Dream Team Tornado 50 SR, un progetto di solidarietà per la Romagna, nato da un’idea dell’armatore Alessandro Correggiari, responsabile del reparto corse Tornado Yachts. Sul Tornado 50, insieme a Correggiari un equipaggio di campioni dello sci come Alberto Tomba e Kristian Ghedina, i campioni della motonautica Giampaolo Montavoci e Maurizio Bulleri, insieme a Paolo Sonnino Sorisio e Daniele Parisi, CEO della Tornado Yachts.