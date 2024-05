Grandi numeri per la Lugo Run, oltre 3mila partecipanti: i vincitori della mezza maratona

Grandi emozioni e numeri davvero inattesi per l’edizione 2024 di LugoRun che quest’anno ha battuto ogni record di partecipazione animando l’intera città per un’autentica festa di sport e socializzazione. Se la LugoRun21K aveva già annunciato il sold out a 500 iscritti, LugoRun9K, la ludico motoria aperta a tutti, ha raggiunto i 1.100 partecipanti, mentre LugoRun6K Kids Progetto Scuole ha toccato quota 1.600. Un totale di ben 3.200 partecipanti per un evento che ormai ha raggiunto la piena maturità richiamando l’attenzione di un territorio sempre più vasto.

Una manifestazione collettiva in grado di coinvolgere adulti, bambini, famiglie e atleti da tante parti d’Italia, aperta già alle 8.30 del mattino, quando il centro di Lugo era affollato da migliaia di persone nelle piazze, con l’esibizione di sbandieratori e musicanti dei quattro Rioni della Contesa Estense. A seguire l’emozionante Inno di Mameli suonato dall’orchestra della Scuola di musica Malerbi con il Maestro Enrico Gramigna e cantato dai presenti in quel momento all’interno del Pavaglione. Alle 9.00 lo start della LugoRun21K, quest’anno valida come Campionato Nazionale di Mezza Maratona. A seguire un lungo, infinito, colorato e coinvolgente serpentone di persone in tuta e maglietta che ha invaso le vie della città per una bellissima festa collettiva.

Per quanto riguarda i risultati della prova agonistica, tra gli uomini vittoria per Luca Facchinetti che ha fermato il cronometro sul tempo di 1h08’57”. Al secondo posto Gian Luca Succi della Lamone di Russi in 1h17’47” e terzo gradino del podio per Babiker Gabrimichel Adil, tesserato Pol Santa Lucia con il tempo di 1h18’13”. In campo femminile invece vittoria per Giorgia Bonci, al bis dopo il successo già ottenuto nel 2023 e anch’essa tesserata Lamone, con il riscontro cronometrico di 1h25’40”. Secondo gradino del podio per Valentina Fontanelli in 1h30’13” e terzo per Silvia Laghi in 1h30’35” sempre della Lamone.