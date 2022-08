Ciclismo, spostata la data della 26esima Granfondo Via del Sale di Cervia

Novità in arrivo per tutti gli amici ciclisti della Granfondo Via del Sale Fantini Club, che già pensano alla prossima 26esima edizione della storica manifestazione cervese. A causa della sovrapposizione con un altro evento, il comitato organizzatore, in accordo con gli enti territoriali, ha annunciato che la nuova data dell’edizione 2023 sarà domenica 2 aprile (anziché il 16 aprile, come inizialmente previsto).

L’evento ritorna così alla sua data storica della prima domenica di aprile, che apre di fatto la stagione dei grandi eventi su strada. Data mantenuta per ben ventuno edizioni (a partire dalla prima partenza del 6 aprile 1997), che consentirà ai granfondisti di pedalare sulle colline romagnole nel periodo più bello, quando la campagna regala il meglio di sé, colorando di bianco e di rosa le valli ed i crinali. L’appuntamento sarà dal 30 marzo al 2 aprile 2023, come di consueto nello straordinario palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola e dall'hospitality ‘vista mare’ del Fantini Club di Cervia per tre giorni di eventi, expò ed iniziative per tutti. Le iscrizioni apriranno il prossimo settembre.

In attesa della granfondo, l’appuntamento è con la terza edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club, che si partirà dalla spiaggia del Fantini Club domenica 9 ottobre.