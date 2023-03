Parte la Granfondo Via del Sale: un focus con giornalisti internazionali su Pantani e il Tour de France

A Cervia, in occasione del week-end della 26esima edizione della Granfondo Via del Sale, dal 30 marzo al 2 aprile si svolgerà un 'press trip' con tre giornalisti europei specializzati delle testate Renn Rad Magazine (dalla Germania), Rowerow Magazine (rivista e sito dalla Polonia) e un gruppetto di Sykkelsport, il bike magazine più letto in Norvegia. Saranno due i bike tour guidati che coinvolgeranno i giornalisti presenti, con focus sulla seconda tappa del Tour de France 2024 Cesenatico-Bologna e i percorsi di Marco Pantani sui colli cesenati per celebrare il grande campione a 25 anni dalle sue celebri vittorie al Giro d’Italia e Tour de France 1998. Il programma si chiuderà domenica 2 aprile con la partecipazione “in griglia” dei giornalisti alla impegnativa Granfondo Via del Sale, che vedrà alla partenza delle 8 di mattina sul lungomare di Cervia oltre 3.000 ciclisti, con due impegnativi percorsi: il lungo di 150 km, con quasi 2.000 metri di dislivello, e il medio di 105 km, con 1.000 metri di dislivello.