Granfondo via del Sale, svelati i due percorsi con 4 nuove salite da affrontare

Sono ufficiali i due percorsi completamente rinnovati della Granfondo via del Sale, in programma il 6-7 aprile a Cervia. Due tracciati di 104 e 145 chilometri, entrambi con partenza sul lungomare di Cervia ed arrivo davanti alla spiaggia del Fantini Club, attraversando colline, pianure, salite e discese con vedute impagabili.

Il percorso Riopetra di 145 km, con quattro salite ed un dislivello complessivo di 1778 metri, è dedicato a chi ha le gambe pronte e vuole mettersi alla prova su un tracciato davvero impegnativo, ma allo stesso tempo affascinante, per lo spettacolo unico che si incontrerà sulla strada. Dopo aver attraversato il parco della Salina di Cervia, si prosegue in direzione Forlimpopoli, Fratta Terme e Meldola, per raggiungere la prima asperità del percorso: la salita di Montecavallo (7,5 km, con il 6% di pendenza media e punte massime del 12%) da cui si potrà godere, al primo ristoro, dello spettacolo del Castello di Teodorano, piccolo borgo di 70 anime che risale al 500, dove svetta la Rocca a difesa dell’antico centro. Superato l’abitato di Borello, la seconda salita impegnativa sarà quella di Santa Maria Riopetra: 10 chilometri di lunghezza, con una pendenza media del 7% e picchi fino al 18%. Raggiunta la cima della salita, dove si troverà il secondo ristoro, si affronterà in discesa il valico Barbotto. Corta ma impegnativa è poi la cronoscalata di Formignano (2,7 km con pendenza media del 7,5% e massima del 14%), al termine della quale verranno registrati i tempi la classifica dedicata agli scalatori: il “Gran Premio della Montagna”. Infine i partecipanti dovranno conservare le energie per affrontare l’ultima salita, lunga 2 km, di Lizzano, con pendenza del 5%, prima di percorrere i restanti 33 km su strada pianeggiante, pregustando l’arrivo sul lungomare di Cervia, ed il pasta party al Fantini Club. Adatto anche a gambe meno allenate è invece il percorso Montecavallo, di 104 Km. Un tracciato agile che presenta un dislivello complessivo di 999 metri e le sole tre salite di Montecavallo, Formignano e Lizzano.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 27ma Granfondo Via del Sale Fantini Club sono aperte sul sito della manifestazione. Per chi iscrive entro il 26 febbraio la quota di iscrizione è di 40 euro. Salirà poi a 45 euro dal 27 febbraio. Nella quota sono inclusi il pacco gara, quattro punti ristoro, assistenza tecnica e sanitaria, pasta party al Fantini Club e medaglia all’arrivo.