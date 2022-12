Günther Steiner al Trofeo Bandini: "Il 2023? Binotto ha detto che il motore Ferrari sarà una bomba"

"Ho incontrato Mattia Binotto e mi ha detto che il motore della prossima stagione sarà una bomba". Parola del Team Principal della Haas F1 Team, Günther Steiner, sabato a Faenza nell'ambito della 29esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini (assegnato al pilota danese Kevin Magnussen) per ricevere la medaglia del Senato della Repubblica Italiana. Steiner ha avuto un passato con la Red Bull Racing, seguendo in prima persona l'acquisizione da parte delle bibite energetiche della Minardi, diventata dal 2006 Toro Rosso fino al 2019 e dal 2020 AlphaTauri.

"Mi fa piacere incontrare amici che ho conosciuto nel mondo del rally - ha esordito nell'incontro con i giornalisti al Ridotto del Teatro Masini -. Sono stato a Faenza quando la Red Bull ha acquistato la Minardi di Paul Stoddard, seguendo i sei mesi del passaggio di proprietà". Dal 2016 è team principal della scuderia americana Haas, con la monoposto su telaio Dallara spinta da motore Ferrari.

"Abbiamo avuto due anni difficili con la pandemia, ma ci siamo rimessi in piedi - l'analisi di Steiner - La stagione che abbiamo appena concluso è andata bene, ma poteva andare meglio. Lo possiamo considerare un anno di crescita. Quest'anno Kevin ci ha regalato una pole position. Nel 2023 vogliamo crescere ancora di più, fare un altro salto di qualità in classifica, lottare sempre per i punti e un bel giorno salire sul podio. Servono obiettivi grandi per raggiungerli e crescere". Da Steiner un ringraziamento a Dallara e al direttore tecnico della Haas Simone Resta, che ha ricevuto per l'occasione la medaglia Comune di Faenza, "per aver contribuito alla crescita della squadra. La macchina l'anno prossimo farà un altro passo di qualità. E speriamo di battere anche quest'anno l'AlphaTauri".

Steiner è un autentico personaggio della Formula Uno, la cui popolarità è cresciuta con la serie Drive To Survive in onda su Netflix. "Non l'ho cercata - sottolinea -. Ho tanto rispetto per i fans e per chi ci supporta, perchè senza di loro non siamo nulla. Non faccio l'attore, ma mi comporto come prima e chi mi conosce sa che non sono cambiato". Ad aprile sarà protagonista anche in libreria: "Sarà un diario diretto sulla stagione 2022, un libro che non racconta una F1 sintetica, ma focalizzato sul dietro le quinte".

Quanto al 2023, per Stainer sarà un affare a tre, tra Red Bull, Ferrari e Mercedes, con quest'ultima che, a detta del manager, "tornerà competitiva. Spero che sia un campionato molto combattuto, perchè è quello che voglio vedere gli appassionati. In Emilia Romagna c'è tanto tifo per la Ferrari, e se sarà competitiva sarà positivo anche per noi, perchè vuol dire avremo un motore veloce. Giovedì ho incontrato Mattia Binotto e mi ha detto che il motore del prossimo anno è una bomba".